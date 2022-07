Key Alves, la jugadora de voleibol que gana 50 veces más en OnlyFans que en la cancha

OnlyFans, plataforma de contenido exclusivo, se ha convertido en una alternativa para las personas que buscan generar mayor cantidad de ingresos. Tal es el caso de Key Alves, jugadora de voleibol, quien supo sacarle provecho a dicha red social para aumentar sus ganancias.

"Me guste o no, hoy es mi mayor ingreso y me considero atleta, modelo, influencer, empresaria y emprendedora. Gano unas 50 veces más con las plataformas digitales que con el voleibol. Y más en OnlyFans, porque el precio mensual es fijo", explicó en una entrevista con O Globo.

Key Alves mencionó que sus suscriptores jamás encontrarán fotografías eróticas en su cuenta, pues las imágenes que comparte en su página son el resultado de sesiones profesionales.

"Las fotos que publico en mi página de OnlyFans están totalmente destinadas sesiones 'lights' y profesionales. Nada de desnudos ni nada por el estilo. Cualquiera que busque esto en mi perfil no lo encontrará", comentó.

La jugadora del Osasco Volleyball Club de Sao Paulo finalizó indicando que a pesar de obtener mayor cantidad de ingresos, no tiene en mente dejar el voleibol. "Me encanta jugar más que hacerme fotografías. Es por eso que no voy a detener mi carrera en la cancha aunque gane menos", sentenció.

