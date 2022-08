Kikín Fonseca recordó pleito con Palencia en Final del Clausura 2004: 'Pégame tú, ojete'

Una máquina en el campo. De las anécdotas del 'baúl de los recuerdos', Francisco 'Kikín' Fonseca recordó el día que tuvo un fuerte encontronazo con el 'Gatillero' Palencia.

Durante una charla con Toño de Valdés en la plataforma de Youtube, el exfutbolista de los Pumas narró cómo 'explotó' contra Palencia tras recibir una fuerte entrada desleal y predeterminada en la Final entre los universitarios y Chivas.

"En el partido allá en Guadalajara me cita Hugo Sánchez una noche antes y me dice: 'oye, Kikín, no vas a jugar mañana' y le digo 'no me jodas'; Hugo me explicó: 'tú no puedes' y le digo que sí: 'sí tú vez que no estoy corriendo... me va a infiltrar el doctor, dame chance'. Jugué todo el partido con un dolor... pero me aguantaba.

"Ya durante un juego, Palencia le decía a Héctor Reynoso '¡pégale ahí, qué no sabes que lo acaban de operar!', y yo volteo con Palencia y le digo 'pégame tú, ojete', ¡y para qué le dije! En la siguiente (jugada) voy al choque, Palencia bajó y va y me choca con todo hombro con hombre, me caí como tres metros todo revolcado y le digo '¿es todo lo que traes, güey?'. Me tiró y me levanté como si tuviera trampolín, entonces se paró y me dijo ahorita va otro", sentenció.

