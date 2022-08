Pogba fue intimidado con armas de fuego y entregó 100 mil euros a extorsionadores

Hahahaha, ce que j'attendais est arrivé : mon petit frère qui commence enfin a montré son vrai visage. Puisque c'est lui qui a commencé a parlé pour mentir à la police et qui fait sortir l'info, on pourra rien me reprocher.https://t.co/rwnmaLtiHs

— Mathias Pogba (@LeMathiasPogba) August 28, 2022