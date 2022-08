Chicharito Hernández: Aficionados recolectan firmas para regresar al delantero al Tri

La afición mexicana sigue soñando con el regreso de Javier 'Chicharito' Hernández a la Selección Nacional, pues quieren ver al delantero del Galaxy en el próximo Mundial de Qatar 2022.

Es por ello que crearon una campaña en la página 'Change.org' para pedir el regreso del máximo goleador histórico al combinado nacional, la cual ya cuenta con poco menos de de siete mil firmas.

Teófilo Huerta Moreno es el autor de la petición a través de la página, en la cual argumenta que mientras no sean crímenes de lesa humanidad, no hay porqué no dejar que Chicharito represente al Tri una vez más.

"Así se invoquen temas de disciplina e individualismo, estos no pueden ser factores infranqueables para su llamado e integración a la Selección, a menos que se comparen miope e injustamente con crímenes de lesa humanidad. ¿Tan graves son sus faltas que se le impida la oportunidad de volver a vestir la camiseta nacional?", se lee.

El aficionado está cerca de llegar al objetivo que estableció, el cual es de siete mil 500 firmas, aunque aseguró que si se juntan más hay esperanza de obtener una respuesta por parte de la FMF.

Cabe destacar que Huerta Moreno no busca la titularidad para Chicharito, pues solamente quiere que sea convocado y que tenga la oportunidad de pelear por un puesto para el próximo Mundial.

