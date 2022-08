Pelé sobre su estado de salud: "Estoy ganando el partido"

Luego de que circularan rumores sobre su estado de salud tras la extracción de un tumor en el colon, Pelé aclaró que se encuentra bien y que todas las noticias acerca de que está delicado son mentiras.

"Tuve que publicar esto porque existen noticias falsas circulando sobre este asunto. Esto me decepciona, pero no me afectará. Estoy ganando este partido", informó el tricampeón del mundo de 81 años, en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

La leyenda del futbol mundial agradeció a su esposa por los cuidados a su esposa, quien lo ha acompañado en su tratamiento de un año de que le fuera detectado el tumor que lo ha mantenido lejos de eventos públicos.

"Estoy muy agradecido por mi esposa, por las risas, por la paz de mi hogar y por todos los mensajes cariñosos de ustedes. Estoy muy bien y cuidando mi salud", finalizó.

