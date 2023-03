Kings League: Luis García fue invitado a comentar los partidos de Juan Guarnizo y Rivers

Luis García, exfutbolista mexicano y actual comentarista de TV Azteca, habría confirmado mediante sus redes sociales que ya habría sido invitado para comentar algunos partidos de la Kings League.

Durante un TikTok, García Postigo confesó que ha tenido una invitación por parte de Juan Guarnizo para comentar los partidos del Aniquiladores FC, aunque aseguró que ya no se han puesto en contacto con él.

"He estado en contacto con Juan Guarnizo y con Rivers, que me han invitado a comentar en algún momento uno de sus partidos cosa que me dio mucho gusto, ya me ghostearon, no sé que significa, pero ya no me han contestado… Tengo la presión de Mariano, mi hijo, porque él quiere jugar en la Kings League. Estoy en espera de estos movimientos que se puedan dar para tener la Kings League", aseguró

Ante los rumores sobre una posible Kings League en nuestro país García Postigo confesó previamente que si le gustaría ser presidente de algún equipo, aunque todavía no se ha confirmado si se hará algo así o no en nuestro país.

