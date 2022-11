Kün Agüero acusó a la selección argentina: "Si no quieren que vaya que me lo digan en la cara"

Se viven horas tensas en la selección argentina, pues aparte de la derrota ante Arabia Saudita en el debut mundialista, ahora Sergio Agüero dejó entre ver que alguien en la AFA no lo quiere, pues por más que hizo el esfuerzo por ver a sus excompañeros en Qatar no pudo hacerlo.

"No pude ver a la Selección todavía. Pero bueno... Vamos a ver. Está todo medio raro. No es que no me dejaron. Supuestamente tenés que tener una credencial para pasar. Me suena medio raro. Me suena raro que tarden tres o cuatro días. Yo hablo, pregunté, viene de arriba. Después veo que otros están ahí adentro

Es raro que no te hagan una credencial rápido. He estado en la Selección y una credencial te la hacen rápido. Qué sé yo... La AFA"

Nunca le hice mal a nadie. Siempre me porté bien. Capaz hay gente que no le gustó una vez que opiné algo, ni me acuerdo... La cosa es media rara. Te da bronca que otros llegan el mismo día del viaje y de repente están ahí. Mandé un mensaje bien. Si no quieren que vaya, está todo bien, que me lo digan en la cara", contó el exjugador en un stream.

Pese a esto, el Kün no ha dejado de apoyar a su selección y de enviar mensajes de apoyo para Lionel Messi, quien es uno de sus mejore amigos. Además de que continuará en Qatar para apoyar al equipo de Lionel Scaloni, hasta donde llegue.

