Kun Agüero, arrepentido por comprar un Lamborghini

Para muchas personas, adquirir un Lamborghini Aventador es el sueño de toda su vida, aunque para Sergio Agüero, ha sido un total desperdicio, pues casi no lo ocupa.

“No sé para qué mierda me compré un Lamborghini. Debe tener mil 200 kilómetros en cinco, seis años. No la usé nunca. Llevo dos años pensando para qué mierda me compré ese coche. Fue muy al pedo”, mencionó el Kun en una entrevista con 'América TV'.

El delantero argentino compró el vehículo en 2014 por 1.5 millones de euros, por el que se arrepiente totalmente.

“Duerme afuera, lo único que hace es cagarse de frío por la lluvia; tiene telarañas y todo”, agregó.

El goleador del Manchester City apoyó durante estos días a Lionel Messi y a Argentina en el inicio de las Eliminatorias de la Conmebol rumbo al Mundial de Qatar 2022.

