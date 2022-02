Kun Agüero sobre chip en el corazón: 'Soy Iron Man, de noche tiro luces de colores'

Sergio Agüero conmocionó al mundo del futbol con su retiro tras confirmarse que padece una arritmia ventrícular. Sin embargo, el buen humor se mantiene intacto en el máximo anotador extranjero en la historia de la Premier League.

Así lo demostró en una transmisión de Twitch en la que se permitió bromear sobre un procedimiento que le realizaron en el corazón. "Tengo un chip acá, tengo un tajito acá. De noche tiro luces de colores. Soy Iron Man. Tengo un chip, loco. Y si se me acelera, le salta al médico",

También habló de cómo fue su charla con el médico para acordar la implantanción del chip. "Ven el jueves que te tengo que poner el chip, me dijo el médico. Preparó una aguja, me pincha. Y al rato veo que saca una cuchilla, una navajita. Y me dice, '¿te duele? ´Este no corta bien' y cambia. Como cuando comes el asado y quieres cuchillo de sierra".

El Kun jugó al futbol profesional durante 18 años. Debutó en 2003, con solo 15 años, en Independiente. Luego pasó al futbol europeo donde jugó en clubes como Atlético de Madrid, Manchester City y Barcelona.

