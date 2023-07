Lenda Murray, celebrado en Atlanta. Fue hace más de dos años cuando la actriz y ex Nuestra Belleza México decidió incursionar de lleno en esta disciplina que ha cambiado su vida. El pasado fin de semana la fisiculturista Vanessa Guzmán obtuvo el quinto lugar en la categoría Bikini, en el campeonato, celebrado en Atlanta. Fue hace más de dos años cuando la actriz y ex Nuestra Belleza México decidió incursionar de lleno en esta disciplina que ha cambiado su vida.

RÉCORD platicó en exclusiva con la bella mexicana que ya ganó 10 medallas en este deporte que requiere de un arduo trabajo físico y mental.

Así como ha destacado en la actuación, Vanessa Guzmán busca dejar huella en este deporte y ayudar a su difusión: “El fisicoculturismo no es un deporte muy reconocido y parte de mi misión es que la gente lo conozca mejor”, nos dijo para dar paso a la conversación.

Sobre el objetivo que se ha puesto, nos compartió que apunta a lo más alto: “Yo pertenezco a una liga profesional y en este momento mi objetivo es ganar una competencia para clasificar a la Olimpia, que es como el SuperBowl o El Mundial, es decir, el máximo evento de esta disciplina”.

Quinto lugar en el campeonato Lenda Murray

Para alcanzar su meta, asegura que debe estar entregada al cien por ciento. “Es un trabajo de 365 días al año porque te tienes que entregar en cuerpo y alma para estar un minuto en el escenario y ser calificado con la rutina que hacemos”.

Del quinto lugar que logró recientemente, comentó: “Me quedo satisfecha con mi resultado. Esta competencia en Atlanta fue la primera con mi nuevo equipo y en un mes haré otra. El objetivo actual es hacer tres y ver si consigo obtener la clasificación a la Olimpia que es en noviembre en Orlando, Florida”.

Sobre su estricta alimentación y horarios de entrenamiento, explicó que cumple con una rutina demandante: “Como la próxima competencia está a menos de un mes, ahora me veo obligada a despertarme a las cuatro y media de la mañana para poder cumplir con un ciclo de cardio en ayunas.

Después, a las siete de la mañana, ya estoy trabajando en el gimnasio, que es mío y pues ahí ayudo a gente que quiere mejorar su físico y chavas que también quieren competir”, explicó Vanessa.

La también actriz asegura que siente orgullo de ser una mujer mexicana compitiendo en este deporte: “Hay muchas atletas mexicanas que me han hecho saber que parte de mi misión es ser portavoz, gracias al alcance que tengo, se sienten identificadas”.

Sin embargo, Vanessa asegura que es humilde, porque hay mujeres muy valiosas que le llevan un enorme camino, como Sandra Grajales, Natalia Soltero, Ely Fernández y Roxana Márquez. “Yo recién comienzo y debo entregarme al máximo”.

Las críticas no la afectan

De las múltiples críticas que ha recibido por su nuevo físico, respondió: “Siempre me critican de todo, pero me siguen viendo. Mi relación con el público es entre el amor y el odio, ja, ja, ja. Y ya no me pone triste ni me afecta porque aprendí que lo que la gente opiné de mí no me define”.

Aunque está blindada ante los comentarios con dolo, asegura que ya no se deja: “Platicó mucho con mi familia sobre las críticas que recibo y lo entienden. Ahora si respondo es porque no voy a permitir que me agreda un abusador verbal y de ahí viene el hashtag que yo vengo compartiendo y lo cree, #noalabusodeopinión porque a eso es a lo que nos enfrentamos en las redes”, finalizó.