"La Barby" Juárez llegará a plataforma para adultos y adelanta candentes colaboraciones

Mariana "La Barby" Juárez, conocida por su participación en "La Casa de los Famosos México" y actualmente en "Las Estrellas bailan en Hoy," ha sorprendido a sus seguidores al anunciar que próximamente abrirá su cuenta en una famosa plataforma para adultos. La destacada boxeadora reveló sus planes en una conferencia de prensa, donde también adelantó detalles sobre el tipo de contenido que ofrecerá en esta plataforma.

Después de ganar popularidad en el famoso reality show "La Casa de los Famosos México," donde llegó lejos en la competencia, La Barby Juárez ha continuado cautivando a su audiencia. Ahora, se aventura en el mundo del entretenimiento para adultos con el lanzamiento de su página azul programado para diciembre.

La atleta, que ha compartido fotos "reveladoras" en sus redes sociales, aclaró que su contenido en la plataforma para adultos no será extremadamente explícito. En sus propias palabras, "Voy a hacer contenido bien. Lo voy a aclarar desde antes con mi público y con mi gente: no quiero caer en cierto grado; soy deportista, no modelo, ni edecán, ni nada. Sensual y listo", señaló en conferencia de prensa donde anunció su próximo calendario.

Juárez también mencionó que su decisión de no desnudarse en la plataforma se debe a su hija, su público y su respeto por su carrera como boxeadora. "Tengo que ser muy seria en lo que voy a hacer porque soy mamá y quiero que mi hija vea todo el trabajo que hay detrás para poder llegar ahí. Realmente no voy a vivir del OF, pero va a ser algo para regalarle a mi público y con mucho respeto."

Además, La Barby Juárez bromeó acerca de sus fotos más atrevidas, sugiriendo que los interesados pueden revisar su pasado en la revista Playboy. "Ya lo hice en Playboy y el que quiera que compre el Playboy de hace años. Vamos a decirle a Playboy que saque un nuevo tiraje."

La boxeadora también anticipó emocionantes colaboraciones en su página azul, principalmente con algunas de sus compañeras del programa "Las Estrellas bailan en Hoy." Estas colaboraciones seguirán el estilo sensual y elegante que caracteriza su cuenta en redes sociales. "Hemos estado platicando con muchas de las chicas que están en lo del baile. Nos parece una idea fabulosa poder hacer cosas padres. También ellas no son de un desnudo, no, sino simplemente hacer cosas padres y que nuestro público se alegre un poco la pupila", detalló.

