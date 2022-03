LeBron James ante mal paso de Lakers: 'Me siento como una mierd...'

'Un Rey sin corona'. Luego de caer ante Dallas 109-104 en el Crypto.com Arena, y firmar su séptima derrota en los últimos 10 encuentros, LeBron James, astro de los Lakers, reconoció que se siente como una 'mierda' tras el paso de los angelinos.

En entrevista con los medios, 'The King' aceptó el mal paso por el que están atravesando, pero advierten que pueden 'resurgir'.

"Mientras no me cortes la cabeza o me entierras 12 pies bajo tierra, tendré una oportunidad de volver. Al final del día, tenemos que entrar, ganar partidos y jugar mejor.

"Odio perder. Me siento como una mierda en este momento, pero mañana es un nuevo día y estaré preparado y listo para los Clippers", sentenció.

