Chivas disputará la Liguilla del Clausura 2023 con esperanzas de pelear por el título, y una serie de coincidencias curiosas han despertado el entusiasmo de los seguidores rojiblancos. El último campeonato del conjunto tapatío se remonta al Clausura 2017, cuando derrotaron a los Tigres en la final el 28 de mayo de ese año. Coincidentemente, ese mismo año, el 3 de marzo, se lanzó el exitoso videojuego The Legend of Zelda: Breath of the Wild para las consolas Wii U y Nintendo Switch.

En la presente temporada, las Chivas se encuentran nuevamente en la lucha por el título del fútbol mexicano, y el próximo 12 de mayo saldrá a la venta el tan esperado videojuego de la saga, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, que es la continuación directa de su predecesor y estará disponible para la consola Nintendo Switch. Esta coincidencia en el tiempo ha generado ilusiones adicionales en los seguidores del Rebaño, quienes ven una posible señal de buen augurio.

Además, otras coincidencias históricas alimentan los sueños de los aficionados. En las ocasiones anteriores, en las que las Chivas sumaron 34 puntos en la fase regular, el equipo logró disputar al menos las finales del torneo. Estos casos incluyen el Verano 1997, el Invierno 1998 y el Clausura 2006, con el equipo consagrándose campeón en la primera de esas oportunidades. Los seguidores del Rebaño ven en esta coincidencia un posible presagio de éxito para la presente temporada.

Otro detalle que llama la atención es que en el Clausura 2017, también se enfrentaron al Atlas en la Liguilla, al igual que sucede en el Clausura 2023. En aquella ocasión, las Chivas eliminaron a los Zorros y finalmente se alzaron con el trofeo. Esta similitud en el camino hacia el título ha reforzado las esperanzas de los seguidores del Rebaño, que anhelan repetir la hazaña.

Para los aficionados de Chivas y los fanáticos del videojuego The Legend of Zelda, el año 2023 se presenta como una oportunidad emocionante. Queda por verse si el equipo podrá cumplir con estas coincidencias y llevar a cabo una temporada llena de éxitos tanto en el fútbol como en el mundo de los videojuegos.

