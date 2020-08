León respondió a crítica de Ricardo Puig por meme del 'ratero de combi'

Luego de que León se subió a la 'euforia' del meme del 'ratero en la combi' para advertirle a Cruz Azul qué le espera en la próxima Jornada 3 del certamen Guard1anes cuando se vean las caras, el equipo de La Fiera fue duramente criticado por un sector de la audiencia en Twitter; sin embargo, uno de los más molestos por esta publicación fue el comentarista de ESPN, Ricardo Puig.

A través de redes sociales, el colaborador de la cadena deportiva mostró su inconformidad ante la 'desatinada' publicación de los Panzas Verdes.

"Muy desafortunado utilizar un video que no hace más que exhibir con escándalo el nivel de violencia e inseguridad en el que vivimos, para promocionar el deporte", compartió Puig.

Muy desafortunado utilizar un video que no hace más que exhibir con escándalo el nivel de violencia e inseguridad en el que vivimos, para promocionar el deporte. https://t.co/UDZuarufh5 — Ricardo Puig (@puig_ricardo) August 5, 2020

No obstante, ante dicha postura, Los Esmeraldas 'aceptaron su error' en tono sarcástico y se comprometieron a no realizar alguna 'parodia' que les afecte. Además, adjuntaron un video en el que uno de sus chascarrillos provocó que los comentarista de ESPN fallaran en su información cuando arribó Donovan a jugar en México.

"Ok Ricardo... tienes razón, ofrecemos una disculpa al auditorio. A partir de aquí: no volveremos a utilizar ningún “meme” “imagen” “parodia” “recurso” o “viral” o “broma” que tú, o tu purísima majestad, no autoricen.

