Lionel Messi: Iker Casillas recibió botellas de cerveza 'cortesía' de La Pulga y Piqué lo trolleó

Iker Casillas recibió un par de botellas de la marca Budweiser por haber sido vícitima de los goles 264 y 265 de Lionel Messi.

El exportero del Real Madrid agradeció el obsequio que le hizo la cervecera y aseguró que serían las únicas botellas que habrá de recibir, ya que el argentino solo les festejó ese par de anotaciones.

"¡Ya creía que no llegaban! pero aquí está mi botella personalizada Budweiser, enhorabuena Messi por tu récord con el gol 644. recuerdo cuando me marcaste tus goles 264 y 265. Buen partido, buen empate y lo mejor, que nunca me volviste a marcar", escribió Casillas en su Twitter.

Sin embargo, su excampeñero en la selección de España, Gerard Piqué, se encargó de recordarle que posiblemente recibirá otro cargamento que podría guarcdar en su casa, ya que en total fueron 18 los goles que le marcó Messi.

“Iker, supongo que no te caben todas las botellas en casa, envíame alguna si eso…”, respondió Piqué.

