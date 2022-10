Lionel Messi se desconecta del futbol y muestra su lado más íntimo

Lionel Messi habló en exclusiva para Star Plus previo al arranque de la Copa del Mundo donde, además de hablar de futbol, donde confesó que este será su último mundial, también mostró su lado mas humano, más sencillo.

El argentino aprovechó para hablar con Sebastián Vignolo y para contar como son las cosas con la familia, con los nenes, los amigos y su vida más personal, algo de lo que Messi no acostumbra no hablar frente a las cámaras.

"Soy normal como cualquiera, Por ahí la gente se imagina cualquier cosa y soy normal, como cualquiera. Me educaron de una manera de chiquito, con los valores que me inculcaron mis viejos, reforcé todo eso en Barcelona, club con valores muy marcados, identificados. Siempre crecí con esa filosofía"

Además, se dio el tiempo de hablar de los amigos que, en palabras de Messi, es donde se siente feliz, también habló de los asados y de lo que le gusta y no le apetece de los mismos: "Amigos tengo pocos, amigos de verdad. Después mi familia. Siempre me refugié mucho en ellos, lo más importante y donde yo me siento feliz, no necesito mucho más... No me gusta hacer asado, prefiero acompañar. Acá el año pasado lo hacía Fide (Di María), en Barça Luis (Suárez), mi hermano... Si hago, hago para la familia nomás, los nenes, Anto... No me gusta", aseguró.

También comentó como es su relación con Antonela, con sus hijos y como es de complicado poder salir con su familia, aunque no precisamente se la viven encerrados.

"Son muchos años ya los que llevo con Anto, así que de vez en cuando está bueno hacer cosas diferentes. A la Torre Eiffel no fuimos nunca, sí estuvimos cerca. Fuimos hace mucho tiempo, muchos años, antes de que naciera Thiago, vinimos y la pasamos bien, pero el tema de la comida en la torre, no... Soy más de lo normal", finalizó.

