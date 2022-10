Liver King reta a un concurso de comida a Conor McGregor

Hace unos días Conor McGregor anunció su regreso a la UFC, todo por redes sociales, en ese momento un fan lo comparó con Liver King a lo que McGregor contestó "¿Quién? Destruiré a Liver, yo soy el rey", después de eso a McGregor le preguntaron su dieta y ahí fue cuando Liver vio una posibilidad.

Tras revelar que su dieta se basa en carne y whisky Liver King vio en las declaraciones del artemarcialista una posibilidad que no dejó pasar, Liver ha retado oficialmente a Conor a un reto de comida, el famoso "Raw Liver Eating contest"

Brian Johnson, nombre real de Liver King, ya ha mencionado en varias ocasiones que su cuerpo es natural, que la dieta le ha ayudado a moldear su cuerpo con un poco de ejercicio y, obviamente, la comparación con Conor McGregor tampoco le cayó bien.

"El único campeón del mundo, Liver King, aquí, tomando shots, haciendo shots, rompiendo huesos y tocando pelotas... Nadie piensa que tengas lo necesario para poder tomar el trono, aun así ven y toma tu turno", esas fueron algunas de las palabras de Liver King al lanzar el reto al irlandés.

Sobre el reto McGregor no ha dado una respuesta, si lo toma no será el primer peleador de la MMA en aceptarlo, anteriormente Paulo Costa aceptó y sucumbió ante King, lo que se rumora es que el irlandés no aceptarían tal cosa.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LOS TRES TRISTES TIGRES LE COMPONEN CORRIDO A ANDRE PIERRE GIGNAC