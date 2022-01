Luis Alfredo Álvarez, narrador de ESPN, anunció que fue diagnosticado de cáncer

Luis Alfredo Álvarez, narrador de tenis y beisbol de la cadena 'ESPN', anunció que fue diagnosticado con cáncer de próstata por lo que se tomará un receso para velar por su salud y recuperación, esperando regresar prontamente a televisión y redes sociales para intercambiar sus críticas con el público.

"Les comparto una nota personal. Días antes de la cobertura del Abierto de Australia fui diagnosticado con cáncer de próstata, pero el haberme contactado con ustedes a través de las redes sociales y la televisión me ayudó a aliviar mis tensiones, mis miedos y mis angustias. Gracias a mis compañeros de trabajo por ser tan profesionales, por acompañarme estas dos semanas.

"Ahora me toca descansar, concentrarme en mi salud, mi tratamiento y recuperación y muy pronto estaré, no solamente en televisión, sino también en redes sociales provocándolos como a mí me gusta. Les pido por favor que oren por mí, les mando bendiciones y los quiero mucho​".

Una nota personal. Hasta pronto pic.twitter.com/hiE7yrFntg — LuisAlfredoAlvarez (@LuisAlvarez_1) January 30, 2022

El narrador cuenta con más de 20 años de experiencia y se desmpeña en ESPN Deportes y de ESPN en América Latina.

