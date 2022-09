Luis Enrique: Se 'lanzó' contra los periodistas previo al partido de España vs Portugal

Se volvió ‘loco’. El entrenador de la Selección de España volvió a cargarse en contra de los medios de comunicación, como ya es costumbre en sus conferencias de prensa, esta vez lo hizo previo al partido entre Portugal y España.

Y es que ayer (lunes), antes de que su equipo venciera a Cristiano Ronaldo y compañía (este martes con un 0-1), Luis Enrique, que en algún momento dirigió al Barcelona y ganó todo, llegó a insultar a los medios y menosprecio su trabajo.

“Para meter en muchas complicaciones, las máximas que podamos, a Portugal ¿eso significa que va a haber muchos cambios? Eso es lo que tienen que trabajar ustedes, hacerse un poco de entrenadores y ya verán que es más difícil, entre comillas, que ser periodista”, dijo en conferencia de prensa.

Y es que, en varias ocasiones, desde que fue jugador profesional y después mientras mandaba en el Barcelona, Luis Enrique ha manifestado que no le gusta hablar con la prensa porque algunos no vivieron lo que él sí cuando fue profesional.

Es por eso que seguido les tira o los deja en ‘ridículo’. “Ustedes analizan después de ver el resultado, yo tengo que pensar desde antes del partido a ver por dónde van a salir las cosas, y cómo van a estar mis jugadores”, continuó.

Al final, quiso ‘arreglar’ sus palabras diciendo que él no sabía hacer periodismo: “No dijo que su trabajo sea fácil, no lo quiero hacer, no tengo ni idea de periodismo, pero hacer de periodistas a ver lo que pensamos nosotros (los entrenadores), seguro que no hay unanimidad, segurísimo”.

