Luis García reveló que tiene un 'buen amigo' en TUDN, pese a rivalidad

Azteca Deportes y TUDN han mantenido una rivalidad desde hace muchos años, aunque eso no ha sido pretexto para poder entablar una amistad.

Luis García reveló que Leonardo Riaño es su amigo e incluso juega golf con él

"No les presto mucha atención a los de TUDN, pero sí tengo un muy buen amigo ahí. Es Leonardo Riaño, narra box y lucha libre, somos muy buenos amigos y jugamos golf muy seguido", mencionó en un en vivo en redes sociales.

De igual forma, el 'Doctor' tocó el tema de Paco Villa con Sebastián Córdova, aunque no quiso polemizar.

"Yo nunca voy a hablar de lo que otro comentarista o analista diga. A mí, Córdova me parece un futbolista extraordinario, maneja ambos perfiles, tiene gol, es inteligente, capaz de jugar por dentro y por fuera. De lo que haya dicho Paco Villa o cualquier otro comentarista no opino porque yo hablo de futbol en cancha, no de sus opiniones", añadió.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GEORGINA RODRÍGUEZ REVELÓ PORQUÉ NO SE HA CASADO CON CRISTIANO RONALDO