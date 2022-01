Luis García y Christian Martinoli: En la Liga MX querían 'impedir' sus narraciones

Luis García y Christian Martinoli han revolucionado la narración del futbol con su peculiar estilo cómico y alocado. Esa manera de transmitir los partidos ha fascinado a miles de fanáticos; ocasionando que prefieran TV Azteca sobre Televisa.

Sin embargo, en el interior de la Liga MX llegaron a 'odiarlos', ya que algunos equipos consideraban que sus comentarios impactaban en sus jugadores, influyendo en su rendimiento dentro del terreno de juego.

Los clubes creían que cuando García y Martinolli asistían a sus estadios para llevar la narración del juego, influían en el trámite del partido con las acciones individuales que llegaban a tener algunos futbolistas, debido a que de alguna forma los escuchaban desde la cancha hasta su palco, asegurando que 'perdían por su culpa'. Aseguró Luis.

Durante una entrevista con Edgardo Avelar, el 'Doctor' García confesó todo lo anterior, además de señalar que los llegaron a considerar como 'personas que traían mala suerte'.

"En otras épocas, no a nosotros directamente, pero presidentes de clubes han llamado a nuestros jefes y han pedido que Martinoli y García no narren sus partidos, porque por culpa de nosotros pierden. Estamos en el último palco del estadio, a 250 putos metros de altura, y en qué momento nosotros tendremos injerencia en que fallen. Este estilo burdo, idiota que tenemos, a directivos de clubes no les ha gustado e intentaron boicotearnos", mencionó.

Pese a todo lo que pudieran decir dentro del núcleo de la Liga MX, Luis García y Christian Martinoli siempre contaron el apoyo y respaldo de TV Azteca.

"Tenemos jefes con unas grandes espaldas. Le contestaban así de fácil, ‘como yo no hago tu alineación, ni te digo quién va a jugar mañana, tú no vas a poner orden aquí en Azteca'. Hemos tenido la fortuna de tener jefes poderosos que los mandaron al carajo en el minuto dos", añadió.

