Luis Miguel: Le gusta el futbol y anotar goles... 'siempre de delantero'

Uno de los máximos referentes internacionales que tiene la música latinoamericana es Luis Miguel, el 'Sol', quien siempre va a ser noticia, haga lo que haga.

Y en esta ocasión no es la excepción, después de que se diera a conocer un video sobre el cantante de hace algunos años en donde habló sobre su gusto por los deportes.

Luis Miguel expresó que hay dos deportes que le gustan mucho en su vida: 'el futbol y el tenis'.

El artista comentó que "sí, me gusta el futbol y el tenis más... me gusta el futbol, pero juego porque me gusta sudar, me gusta entretenerme... siempre de delantero".

