Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Futbol, se metió en el 'ojo del huracán' tras besar a Jenni Hermoso luego de que España se coronara en la Copa del Mundo Femenil de Australia y Nueva Zelanda.

Ahora, Tamara Ramos, Directora General del Sindicato de Futbolistas ON, declaró que también recibió comentarios de acoso de parte de Rubiales e incluso la llegó a humillar en frente de jugadores como Iker Casillas y Gerard Piqué.

Cuando Ramos y Rubiales trabajaron juntos en la AFE, la mujer señaló que el presidente de la RFEF se dirigía a ella con múltiples faltas de respeto, por lo que no se sorprende todo lo sucedido con el español.

"He sufrido humillaciones, ha sido una barbaridad. No me sorprende en absoluto porque lo conozco desde hace muchísimos años y le he sufrido, lo que me ha extrañado es que lo haga en público", señaló Tamara en una entrevista para Telecinco, televisora de España.

Asimismo, la cofundadora de Futbolista ON señaló que Rubiales la humilló en frente de Gerard Piqué e Iker Casillas, haciéndole preguntas y comentarios denigrantes.

"Ahora es más fácil que me crean. Me hacía comentarios como 'venga, ve, que has venido a ponerte las rodilleras" o ¿de qué color traes hoy la ropa interior?'", comentó la mujer.

