Luis Rubiales rogó a Jenni Hermoso aparecer en su video de disculpas; ella se negó

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Futbol, ha estado en el foco de atención tras haber besado a la delantera de la selección española Jenni Hermoso, durante la ceremonia de premiación del Mundial Femenil 2023.

Tras el incidente, la RFEF publicó un video que muestra al directivo ofreciendo una disculpa, donde aseguró que "ocurrió sin mala fe por ambas partes". Sin embargo, según información de Relevo, la jugadora no sabía que Rubiales la iba a besar. Al término de la ceremonia, Hermoso dijo en una transmisión en vivo en su Instagram: "No me ha gustado. Pero, ¿qué hago?".

Además, el mismo medio reveló que el presidente del organismo rogó a la delantera del Pachuca que apareciera con ella en el video, a lo que ella se negó.

Según el reporte, ante el fallo de Rubiales, Jorge Vilda, entrenador de la Selección Española, habló en repetidas ocasiones con la familia de Hermoso para que la convencieran de que se pronunciara al respecto, pero la respuesta fue la misma.

Finalmente, tras arribar a España, la madre de Jenni Hermoso dio a entender que desean ponerle fin al asunto y dijo para TVE y Antena 3 que "hay que mirar que son campeonas del mundo, lo demás no tiene importancia".

