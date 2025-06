Luke Wiliams: De dirigir en Inglaterra a trabajar en un aeropuerto

Durante las últimas horas se hizo viral una imagen que muestra los contrastes en el futbol y la vida, se trata del ex futbolista y entrenador, Luke Wiliams, quien hasta hace unos días era el entrenador del Swansea City en la segunda división de Inglaterra.

Wiliams duante juego de Swansea City I X:@SwansOfficial

UN PASO A UN LADO DEL FUTBOL

Wiliams fue anunciado entrenador del Swansea City en enero del 2024, sin embargo, los malos resultados y una racha de siete derrotas en nueve partidos, terminaron por revocar al entrenador del puesto tan solo un año después.

Ante su salida del equipo, no se supo nada acerca del entrenador, hasta que hace unas horas comenzó a correr una imagen en la que se ve al ex técnico trabajando en un aeropuerto.

Al principio los internautas creyeron que se trataba de inteligencia artificial, sin embargo, si se trataba de Wiliams, quien según personas que concurren la terminal, trabaja como ayudante de las personas con discapacidad que acuden al aeropuerto.

Fair play to Luke Wiliams. The man just loves grafting. I personally hope he's back in football soon, though #Swans https://t.co/qEf42yGpMi

— Tom Coleman (@tomEcoleman) June 21, 2025