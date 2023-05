Saúl 'Canelo' Álvarez ha sido objeto de críticas en muchas ocasiones y, esta vez, fue Majo González quien se encargó de cuestionar la forma en que el boxeador ha construido su carrera.

Durante la emisión del programa Tercer Grado Deportivo, la cronista aseguró que el Canelo ha sido beneficiado por los rivales que ha enfrentado, pues "lo ayudaron a crecer poniéndole peleas a modo" y señaló que el pugilista "elige campeones viejos".

"Yo creo que la mayoría de la gente no se identifica con el Canelo. Es un tema popular de que si no creció como el boxeador mexicano sumamente popular sumido en la pobreza, que se tuvo que defender, que tuvo patrocinios por este lado, que lo ayudaron a crecer poniéndole peleas a modo; que lo siguen haciendo, que él elige campeones viejos, caso de Kovalev, que ya no quiere pelear con Golovkin", explicó.

Por otro lado, el comentarista de ESPN, David Faitelson, se sumó a las críticas y, pese a afirmar que Álvarez es un buen boxeador, dijo que no está a la altura de otros boxeadores mexicanos como Julio César Chavez.

"No está al nivel de los grandes boxeadores mexicanos de la historia, no está al nivel de Julio César Chávez, de Ricardo López de Rubén Olivares, del Mantequilla Nápoles, para mí no está en este nivel. Ahora, hay que reconocer lo que ha hecho en su trayectoria", indicó.

Canelo Álvarez tendrá su próxima pelea el próximo sábado 6 de mayo ante el británico John Ryder, a quien enfrentará en el Estadio Akron en Jalisco.

