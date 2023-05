¡Un diamante en bruto! Canelo Álvarez 'nació para el boxeo' de acuerdo con su hermano

A unos cuantos días de la pelea de regreso de Saúl ‘Canelo’ Álvarez al territorio mexicano, Rigoberto Álvarez aseguró que su hermano nació para el boxeo y se dio cuenta de esto desde que era un niño.

Rigoberto Álvarez ‘El Español’, tuvo una carrera en el boxeo previo a su hermano, sin embargo, no tuvo el éxito que hoy presume Saúl. Aún así, él no tardó en darse cuenta de que su hermano podría brillar en el deporte.

En entrevista para Mediotiempo, el exboxeador reveló que en una visita a su casa le regaló unos guantes a su hermano, mientras él pensaba en retirarse del deporte. De acuerdo con el ‘Español’, no tardó en darse cuenta del talente que tendría su el ‘Canelo’.

“Ahí mismo, platicándole a mi mamá que ya no quería seguir en este deporte, le pongo los guantes, le doy tiempo, y de repente, después de como un minuto de estarlo viendo, me callé, y mi mamá me dice, ‘¿qué tienes?’, porque me callé de repente, y le digo, ‘no, lo que pasa que tu hijo es un diamante en bruto’, le digo, ‘nació para esto’”, expresó Rigoberto Álvarez.

Al final su Rigoberto se siente orgulloso del éxito que ha tenido su hermano y presume el haberlo entrenado en su carrera amateur.

“Siempre lo he dicho, es un orgullo, un sentimiento muy bonito haber inspirado a mi hermano, y también haber sido su primer entrenador de amateur, porque lo llevé a que ganara una medalla de plata”.

