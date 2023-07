Maluma presume playera de Sergio Ramos y pide que no lo juzguen

Maluma presumió en redes sociales los invitados de lujo que tuvo en su presentación del pasado fin de semana en Ibiza, pues compartió varias fotografías con varios futbolistas de talla internacional.

Uno de ellos fue el defensor del Paris Saint Germain, Sergio Ramos, quien le obsequió un jersey del equipo con su nombre y el dorsal 4.

Por ello, el cantante colombiano agradeció el regalo y mandó un mensaje en caso de que sus seguidores quisieran criticarlo por ponerse la playera.

"Si me ven con esta camiseta de ahora en adelante no me juzguen, por favor. Me la voy a poner hasta en JMM...", escribió en redes.

Además, Maluma también recibió a Sergio Busquets y Jordi Alba, quienes, algo igual que Ramos, disfrutaron del concierto en una discoteca en Ibiza.

