Manchester United: Netflix y Amazon se pelean por una serie del equipo de la Premier League

Quieren llevar su historia a las pantallas. Manchester United vive un cambio grande en su historia y han iniciado a renovarse bajo las órdenes de Erik ten Hag, y los ejecutivos de televisión se pelean para poder llevar la historia a una serie documental.

Tal como lo hizo All or Nothing del Arsenal, quienes compartieron la mala temporada pasada con Mikel Arteta; Manchester City, Tottenham y Sunderland aparecen en espectáculos similares y han sido un gran éxito.

Es por eso que, principalmente Amazon Prime y Netflix, planean una propuesta para la directiva Red Devil, para que puedan entrar al equipo y puedan grabar los sucesos más importantes del equipo y que no son conocidos por los aficionados.

De acuerdo con el medio The Sun, estas dos empresas de streaming están dispuestas a pagar varios millones de euros para conseguir su cometido y sacar a la luz todo lo interno del equipo.

“La historia de la reconstruccion del Manchester United bajo Erik ten Hag, el futuro de Cristiano Ronaldo y la campaña para sacar a la familia Glzaer del club es como una película de Hollywood en sí misma.

“Es por eso que el club se ha convertido en el nuevo objetivo tanto para los productores de Amazon Prime como para los de Netflix, y las ofertas han ido varias veces”, dijo una persona al medio.

Por último, señalan que “hasta ahora” el Manchester United "no ha dado luz verde a la idea, pero el interés sigue siendo fuerte y es poco probable que desaparezca".

