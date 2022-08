Maracaná: Traficante fue detenido en partido del Fluminense en la Copa de Brasil

Foragido, chefe do tráfico do Castelar é preso no Maracanã enquanto via jogo do Fluminense.

Marco Aurelio dos Santos Rocha, o Foka, estava com um uniforme com o próprio nome estampado. Foka era gerente de cargas no Castelar. @FluminenseFC pic.twitter.com/1Dl21Xvya8

