Maradona: ¿Cuánto 'cobró' Diego por aparecer en Otro Rollo?

Otro Rollo fue en los 90 y a inicios de siglo uno de los programas de entretenimiento más relevantes en la televisión mexicana. Muchos artistas de renombre, así como deportistas, accedieron a participar en compañía de Adal Ramones y su staff, siendo Diego Armando Maradona una de las figuras más importantes que llegaron a acudir.

Sin embargo, llegar a un acuerdo para la participación del astro argentino no fue común, según recuerda Jordi Rosado, productor del programa en aquel entonces. El artista reveló la negociación con su mánager, la cual pasó de pedir 300 mil pesos por la colaboración a una computadora y una pizza.

"¿Saben quién fue el único que pidió dinero (para aparecer en Otro Rollo? Diego Maradona. Yo negociaba a los artistas, especialmente a los internacionales y de repente (me dicen) es de Maradona, quiere hablar su mánager contigo", recordó Jordi en entrevista con El Frasco.

"Nos cobró 300 mil pesos, pero le dije ‘no hay manera’; de entrada, nosotros no pagamos, no tenemos ese presupuesto. Por lo que dijimos ‘no se puede’. Me dijo que lo pensara, pero no tenía nada qué pensar, nadie ha pedido un peso. Me preocupé porque dije ‘sí está muy jodido este cabrón", reveló para después contar como cambiarno rapidamente las cosas.

"Ya lo pensamos bien, fíjate que Diego echó a perder su computadora, ¿crees que me puedas conseguir una? Y una pizza’ y le dije que sí, pero como no teníamos dinero para darles le pedí a Televisa que nos ayudara para hacer un intercambio y así le dimos la computadora", sentenció sobre el programa que fuera televisado un martes 12 de marzo de 2002.