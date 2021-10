Maradona: Exnovia del Pelusa reveló que era menor cuando salían juntos

De escándalo. Una mujer que reveló haber mantenido una relación con Diego Armando Maradona en el año 2000 cuando apenas era menor de edad. Con tan sólo 16 años conoció al astro del futbol argentino en Cuba.

La mujer de ahora 37 años, no lo recuerda como el mejor capítulo de su vida, así lo dejó entrever en una entrevista para el canal 'América TeVé' de Miami, Florida.

“Yo tenía 16 años pero la vida me presentó esta oportunidad y la tomé. Él era un extranjero, un rico y se había fijado en mí. No podía decirle que no. Era un privilegio ser su novia”, comento Mavys Álvarez.

Mavys reveló que su presencia en la vida del futbolista habría sido debido a que él estaba atravesando por una depresión tras terminar con su novia de entoces, Laura Cibilla, por lo que la gente que lo acompañaba en la isla salió a las calles a buscar una chica, Álvarez rectificó que ella no se dedicaba a la prostitución y su familia nunca aprobó la relación.

Dentro de la entrevista, se le interrogó cómo veía ese lapso en su vida tras 20 años de lo acontecido, a lo que la exnovia del argentino respondió: "Siento vergüenza de haber vivido cierta parte en mi vida que fue esto, me da pena de mí misma saber que tenía 16 años y fui parte de todo eso".

También confesó los excesos del argentino, afirmó que "la vida con él era muy loca", recordó que el Diez se la vivía en las discotecas hasta que amanecía, y también comentó que el jugador le llegó a hacer propuestas sexualmente fuertes como tener intimidad con ella y otras mujeres al mismo tiempo pero ella siempre se negó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MARADONA: REDES SOCIALES DEL PELUSA FUERON REACTIVADAS CON EMOTIVO MENSAJE