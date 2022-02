Maradona: Óscar Ruggeri recordó que intentó sacar a Diego de las drogas

Óscar Ruggeri recordó como fue la complicada relación que tuvo Diego Armando Mardona con las drogas y las pláticas que sostuvo con su excompañero de selección argentina para intentar entrarlo en razón y que se alejara de los vicios.

Para el Cabezón Ruggeri, la fama y el talento de Diego fueron algunos de los factores que afectaron su vida privada.

“Yo me peleé bastante con Diego por este tema, mucho. Eran charlas privadas que me metía en la habitación y hablábamos bien. Enojado yo, porque le decía ‘qué loco que no te das cuenta lo que eres’. No sé si lo superaba lo grande que era. Le repetía mucho: ‘Tienes el mundo a tus pies. ¿Quieres ser presidente? Te preparas y vas a ser presidente. ¿Quieres agarrar la FIFA? Vas a agarrar la FIFA’. Salen imágenes a cada rato de Diego, hay en todo lados y pensar que tenía un año y medio más que yo. Podría ser el rey”, comentó Ruggeri en ESPN.

El Campeón del Mundo en México 86 lamentó que todo lo positivo que tenía Maradona se viera eclipsado por su problema con las drogas.

“Plata en el bolsillo yo nunca le vi a Diego. Yo nunca vi que Diego haga así y diga ‘mil pesos pongo yo’. Nunca. No le importaba nada eso. Para mí con el tema droga tapaba todas las cosas buenas, lo grande que era. Porque nosotros íbamos con él y no podía vivir”, recordó.

Ruggeri también recordó que intentó convencer a su amigo de alejarse de las drogas sin lograr convencerlo nunca.

“Yo lo peleaba porque le cuestionaba todo. Y siempre me decía que estaba saliendo de a poco. Yo sabía que no iba a salir, no se sale más de esas cosas. Droga tuve cerca cantidad de veces. Nunca se me ocurrió ni probar. No sé si fue por miedo de fallarle a mi familia, a mis papás”, aseguró.

