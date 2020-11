Maradona: Última pareja del Pelusa denunció que no la dejaron entrar al velorio

La última pareja de Diego Armando Maradona, Rocío Oliva denunció este jueves que le impidieron el paso al velatorio íntimo del Pelusa, reunión que se llevó a cabo antes del ingreso del público.

"No me dejan entrar, me dijeron que venga a las siete de la mañana cuando venga toda la gente", dijo Oliva en entrevista con Radio Mitre.

Y es que poco antes del amanecer, la expareja de Maradona arribó a la Casa Rosada para darle el último adiós a Diego, sin embargo el personal de seguridad no le permitió el acceso.

"NO ME DEJAN ENTRAR": ROCÍO OLIVA SE QUEBRÓ EN LA PUERTA DEL VELORIO DE MARADONA

La última pareja que tuvo el astro del fútbol mundial esperó en su auto por una autorización que le fue negada y estalló en llanto en la puerta de Casa Rosada."Todo el mundo pasa menos yo", aseguró. pic.twitter.com/shWR2UWilp — Radio Mitre (@radiomitre) November 26, 2020

"Me duele que no me dejen entrar, no dejándome entrar también le hacen daño a Diego. Soy la ultima mujer de Diego, nadie lo entiende, fui la única mujer que Diego quería ver. Toda la maldad que hacen, se paga", finalizó.

Cabe recordar que Rocío Oliva fue la última pareja del exfutbolista, con quien tuvo una relación durante seis años y medio.

