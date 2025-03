Marc Crosas tunde a Tuca Ferretti: “Es un bufón no aporta futbolísticamente nada, es un payaso”

Recientemente Ricardo ‘Tuca’ Ferretti se candidateó para llegar al banquillo de los Rayados del Monterrey tras la incertidumbre de la permanencia de Martín Demichelis tras la eliminación del conjunto regio en la Champions Cup.

Tras las declaraciones del analista de ESPN donde incluso aseguró dejar la televisión para tomar el proyecto, las críticas no se hicieron esperar y principalmente la de Marc Crosas.

¿Qué dijo Marc Crosas?

Crosas empezó criticando al proyecto de Rayados: “Distaría mucho del proyecto… A mi no me encaja en lo absoluto. Las decisiones desde la construcción del estadio, de Barrial, innovación, inteligencia deportiva van más hacia un proyecto de construir que acabe significando el éxito en el primer equipo que no irte a buscar al entrenador que hizo exitoso al rival y por eso simplemente ver si me hace exitoso a mi”.

Finalmente, el español arremetió contra el exentrenador: “Sobre todo cuando lleva tres años sin dirigir y siendo un payaso, con todo respeto un bufón de una mesa de debate donde no aporta futbolísticamente nada”.

“Si es un entrenador que ha representado a México, que futbolísticamente es de los mejores entrenadores que me ha tocado, apórtanos algo más al debate, lo otro nos sobre”, resaltó.

Ferretti se postuló para DT de Rayados

‘El Tuca’ confesó que Rayados es una gran institución y estaría dispuesto a dirigir: “Es una institución que me gustaría dirigir por lo que representa, por lo que es, por su afición”.

