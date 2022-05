Marco Fabián, invitado especial del Eintracht en la Final de la Europa League

Nadie se quiere perder la Final de la Europa League. Marco Fabián se encuentra en el Sánchez-Pizjuán para presenciar el Eintracht Frankfurt vs Rangers.

El futbolista del Mazatlán fue invitado especial del conjunto alemán, donde jugó y logró levantar una copa.

“Feliz de estar aquí en una noche histórica, y ahora como aficionado apoyando al equipo que llevo tanto en el corazón. Estoy seguro que hoy les irá bien a mis excompañeros y al equipo, porque tienen a la mejor afición”, mencionó para Fox Sports.

MARCO FABIÁN ESTÁ EN LA #UELfinal#EuropaLeaguexFOX l "Feliz de vivir esto ahora cómo aficionado apoyando al equipo que tanto llevo en el corazón" @lolahernan con el futbolista mexicano que aseguró que la afición del Eintracht Frankfurt es la mejor de toda europa pic.twitter.com/Iz69Fa9TCP — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 18, 2022

De igual forma, el atacante mexicano expresó su deseo de volver al Viejo Continente.

“Obviamente (me gustaría jugar de nuevo en Europa), lo que viví va a quedar para la historia y dentro de mí para contarlo toda mi vida. Ver a toda esta gente que me apoya, se me pone la piel chinita”, agregó.

