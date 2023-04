Hasta el inicio del segundo encuentro de la serie entre San Diego y San Francisco iba todo bien, pero la cantante María León puso el negrito en el arroz.

La intérprete fue la encargada de entonar el Himno Nacional mexicano. Salió segura, cantó muy bien el primer coro y la primera estrofa, pero en la segunda se presentó el tremendo error.

Mientras cantaba ”Que en el cielo tu eterno destino”, continuó entonando “Un soldado de Dios escribió”. Omitió “por el dedo de Dios se escribió. Más si osare un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo piensa ¡oh Patria, querida! Que el cielo un soldado en cada hijo te dio”. Enseguida vino una breve rechifla, y ella acabó como si nada hubiese pasado.

MARÍA LEÓN OFRECIÓ DISCULPA

A través de redes sociales, la cantante ofreció una disculpa por el error y aseguró que fue "traicionada por los nervios de un escenario tan imponente".

"Con el dolor de mi corazón pido una enorme disculpa por equivocarme en nuestro Himno Nacional. Lo he cantado mil veces, lo he estudiado hasta el cansancio pero el día de hoy ante un escenario tan imponente, me traicionaron los nervios y el latido de mi corazón. No hay excusa", explicó.

