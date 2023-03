Mariazel sorprendió a sus fans al dar fecha de su retiro de los escenarios y tv

Mariazel ha conquistado el corazón de millones, ya sea como una interpretación en alguna novela, obra de teatro, como comediante o como conductora en TUDN, por lo que sus palabras sobre su retiro generaron alerta entre sus fanáticos.

A través de un live en redes sociales, la española contestó a un cuestionamiento que le hizo un fan sobre cuando sería su fecha de retiro, para sorpresa y agrado de su público, contestó que ella no piensa en eso y siempre quiere mantenerse activa en lo que más le apasiona.

“¡Ay, qué buena pregunta! Pero yo creo que nunca, yo creo que el día en el que me retire me muero porque amo lo que hago y me mantiene motivada", señaló la actriz, al tiempo que acotó que si disminuirá su ritmo de trabajo conforme avance su edad: "No podría hacer lo que en este mismo momento hago".

Asi mismo, comentó que se adaptará a hacer cosas según la edad que tenga, pues no le teme a envejecer en este medio.

Mariazel sorprende al hablar por primera vez sobre su retiro de la televisión pic.twitter.com/3ukR9YZ0mM — Lo + viral (@VideosVirales69) March 6, 2023

"soy actriz, siempre habrá algún personaje de algo, de abuelita por ahí, así que sí, me veo trabajando toda la vida, siempre y cuando mi salud me lo permita”, finalizó.

