Mario Carrillo 'explotó' contra Álvaro Morales: 'Estás aquí para divertir, no para hablar de futbol'

Álvaro Morales volvió a ser tendencia en redes sociales, en esta ocasión por una discusión con Mario Carrillo, quien no aguantó la actitud de su compañero y ‘explotó’ en vivo con una reacción que ha sido aplaudida por los internautas.

Durante la emisión de Futbol Picante, Mario Carrillo analizó el calendario de Chivas para el Clausura 2023 y fue positivo con el Rebaño Sagrado, por lo que Alvarito empezó a burlarse de los argumentos de ‘Capello’, fue entonces que el exentrenador del América ‘estalló’

"No lo vas a entender, estás aquí para hacer otras cosas, no para hablar de futbol. Estás para divertir, ese es tu papel, divertir. No me cuestiones, cuestiona a tus compañeros", expresó Carrillo.

Tras eso, Álvaro Morales siguió el programa de forma natural. En muchas ocasiones, el panelista de ESPN ha asegurado que el no es periodista y solo hace televisión, por lo que esta discusión puede que no le haya molestado.

