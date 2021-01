Martha Higareda reveló que pensaba que el Canelo Álvarez era narcotraficante

Martha Higareda reveló que cuando conocío a Saúl Álvarez, pensaba que era narcotraficante.

Las actriz y el boxeador se conocieron en el aeropuerto de Los Ángeles, donde compartieron el avión, aunque Higareda no sabía quien era el Canelo.

"Él se emocionó y dijo 'wow, nos tocó juntos', en cambio yo pensé 'ay, me tocó con el narco'. Vio que llevaba las cartas y me pidió que las leyera. La cuestión es que al final me dijo '¿no sabes quién soy verdad?'. Me comentó que era el Canelo, me invitó a su pelea y todo estuvo súper", mencionó en una entrevista con Yordi Rosado.

De igual forma, la actriz de 37 años contó que Álvarez iba rodeado de un grupo de personas vestidas con playeras de marcas y logos gigante, por lo que pensó que era un narco. Ahora, son buenos amgos.

