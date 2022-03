Martinoli, García y Medrano tundieron a Zague por su frase: '¿Qué mamá da esos consejos'

Luis Roberto Alves 'Zague' se ha caracterizado por compartir una frase en la parte final de las transmisiones de Azteca Deportes y el Clásico Nacional no fue la excepción.

Sin embargo, en esta ocasión su rol como 'Zaguistóteles' no fue del agrado de sus compañeros quienes lo criticaron por su frase que no convenció a ninguno de los presentes e incluso fue criticado, especialmente por David Medrano.

"Es mejor ser podado para crecer que cortado para quemar", profirió Zague a lo que Cristian Martinoli respondió: "Yo no estoy dispuesto ni siquiera para insultarlo, ya no voy a emitir comentario.

“Es mejor ser podado para crecer, que cortado para quemar”

-@LRZague “Que mama da esos consejos”

"Ya no podemos darle promoción, no puede haber ninguna reacción a este tipo de estupideces. No nos violentes con tus frases", continuó Luis García, pero fue Medrano quien no tuvo reparo en señalar la falta de creatividad del exgoleador americanista.

"Zaguito, ¿qué mamá da esos consejos?", preguntó Medrano con doble sentido, desatando aún más la risa del analista.

