Christian Martinoli no desaporvechó la oportunidad y criticó a la Nations League durante el juego por el tercer lugar entre México y Panamá.

El reconocido narrador de TV Azteca le restó importancia al certamen en plena transmisión al calificarlo como "un torneo que no existe".

Ante esto, Jorge Pietrasanta publicó un mensaje en redes que dejó en claro que vio el partido por la señal de la televisora del Ajusco, en el cual cargó contra el comentario de Martinoli.

"Escucho ´'torneo que no existe'. Entonces para qué lo narras?" escribió el comentarista de ESPN.

Momentos más tarde, a pesar de estar a la mitad de la transmisión, el cronista respondió al cuestionamiento de Pietrasanta.

"Un torneo que claramente no existe, Doctor (Luis García), claramente no existe. Pero aquí estamos, como siempre. Nosotros sí estamos, hay otros que quisieran estar y no están. Pero qué tal nos están escuchando... No nos escuchen, nunca te ha gustado. Aparte, te echaron de todos lados", señaló.

