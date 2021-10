Matador Hernández compartió sus condiciones para regresar a las canchas

Previo a convertirse en uno de los principales analistas de la nueva cadena TNT Sports, Luis 'Matador' Hernández había cobrado notoriedad como tiktoker en redes sociales.

Esta fama, aunada a su olfato goleador como futbolista activo, ha provocado que el exdelantero ya haya sido contactado por equipos de futbol para tomar parte de sus plantillas, pero el Matador, por medio de redes sociales, puso sus condiciones.

"Últimamente he recibido muchas invitaciones a equipos de futbol. Aquí les dejo mis condiciones: Trasporte ida y vuelta. Voy de capitán. El número 15 es mío. Si vuelan el balón yo no voy por él. Uniforme nuevo cada partido. Yo tiro todos los penales. Siempre titular y no salgo de cambio. Roja directa al que me haga túnel.

"Un 24 de Tecate si ganamos. Un six si perdemos. Carnita asada si ganamos por 5+. Vestidor con música. Un tanque de oxígeno (por las dudas). Si salimos campeones voy con peluca. Cualquier duda mándenme DM", explicó Hernández en su Facebook.

Luis Hernández se retiró del profesionalismo en 2005, su último equipo fue el Lobos BUAP, después de triunfar en equipos como América, Necaxa y Veracruz; así como en la Selección Mexicana.

