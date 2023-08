En un reciente encuentro con los medios previo al duelo por el pase a la Fase de Grupos de la Champions League, el técnico Matías Almeyda desafió a Orbelín Pineda, actual jugador del AEK Atenas, a dar una conferencia de prensa en inglés. Sin embargo, Pineda, con sinceridad y humildad, confesó que le daba miedo enfrentar el reto y optó por expresarse en su lengua materna, el español.

"¿Qué no sabes hablar en inglés?", le peguntó Almeyda a Orbelin a lo que el 'Maguito' respondió: "No nada más en español". Entonces, Almeyda respondió: "Arranca nada más en inglés". "No, me da miedo", finalizó Pineda.

Este momento, capturado en un video, ha generado diversas reacciones entre los aficionados y seguidores del futbol. Mientras algunos aplauden la honestidad de Pineda, otros ven en este hecho una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la preparación y adaptación de los futbolistas en el ámbito internacional.

El video, que rápidamente se ha viralizado, muestra una vez más la cercanía y el buen humor que existe entre Almeyda y sus dirigidos, así como la humanidad y sencillez de los jugadores al enfrentar situaciones fuera de su zona de confort.

La UEFA Champions League está cerca de conocer qué equipos conformarán la Fase de Grupos para la edición 2023-2024 y la ronda de Play-Offs tendrá como foco de atención el encuentro en donde Rodolfo Pizarro y Orbelín Pineda buscarán acceder a la siguiente ronda.

El equipo helénico, que se consagró como Campeón de la Liga de Grecia, ya jugó la tercera ronda de clasificación misma en la que venció al Dinamo Zagreb por marcador global de 4-3, suficiente para enfrentar al Antwerp belga, escuadra que se coronó como campeona de la Copa de Bélgica.

