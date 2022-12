Mauro Camoranesi: 'México es conocido por las telenovelas, no por su futbol'

El exjugador de Cruz Azul Mauro Camoranesi aseguró que la liga mexicana de futbol no tiene presencia en el extranjero, esto durante la mesa de análisis de Qatar 2022 de TUDN.

"No se ve (la Liga MX) y si me preguntas porqué no lo sé", afirmó el campeón del mundo con Italia en 2006.

El italo-argentino se sinceró en la discución cuando se tocó el tema sobre las mejoras que habría que aplicar en la Liga MX tras la eliminación de México en Qatar 2022: "se desconoce completamente", asegurando que su comentario no era malintencionado, pues lo decía desde "un lugar donde no tiene intereses".

"Lo que falta siempre son ideas, no es que falta dinero, infraestructura, no faltan capacidades, cerebros, gente que tenga ganas, gente que abra la puerta y diga 'dale, prueba y veamos como va'".

Camoranesi también aconsejó ceder derechos de transmisión de la liga por la compra de una novela, señalando que México es reconocido por el melodrama.

"México es conocido por las novelas, ¿en los derechos televisivos no puedes vender una novela y decir 'te regalo la liga mexicana', que por lo menos la gente sepa que existe?".

