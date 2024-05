“Me arruinaste la carrera”: Kevin Álvarez le reponde a Igor Lichnovsky

La Triiisecta compuesta por Kevin Álvarez, Igor Lichnovsky y Miguel Layún, sigue retomando fuerza luego de las críticas que han tenido ante los diferentes episodios que han realizado en redes sociales.

Los jugadores del América y Miguel Layún realizaron un episodio más de la Triiisecta tras clasificarse a la Final de la Liga MX, donde buscarán el Bicampeonato ante Cruz Azul.

Dicho episodio tuvo uno de los momentos más destacados, todo derivó cuando empezaron a burlarse del colorido del cabello de Igor Lichnovsky, el chileno no dudó en vengarse y compartió rápidamente una foto de Álvarez con el cabello pintado y mencionó que mandaría hacer una camiseta con el meme del mexicano.

Tras terminar con la broma Lichnovsky se disculpó: “Hermano te amo, mi vida no sería la misma sin ti”, resaltando la buena amistad que tienen.

El chileno siguió: “Aunque digan que te he arruinado”, recalcó el sudamericano ante las diversas opiniones que se han suscitados en los últimos meses. Álvarez rápidamente respondió: “Me arruinaste la carrera”, mientras le seguía el juego.

Tras toda la broma, el chileno no dudó en resaltar: “Tú sabes, hermano, que no me has hecho caso en nada de lo que te he dicho”, recalcando ante los duros señalamientos extra cancha y la caída futbolística del canterano Tuzo.

