¿Mejor que Travis y Taylor? Jason Kelce y su relación que se ha vuelto viral

Todos hablan de Travis Kelce y Taylor Swift, la pareja del momento, ya que ha acaparado el mundo deportivo y el del espectáculo, sin embargo, nadie menciona del matrimonio sólido que tienen Jason y Kylie McDevitt desde 2018.

Una pareja que se conoció de una manera muy peculiar, pues en uno de los podcast más recientes de “New Heights”, el hermano mayor volvió a platicar que conoció a su esposa en una famosa aplicación de citas llamada Tinder.

La historia comienza en 2016 cuando Jason y Kylie hicieron match, no obstante, ella consideraba que era falso debido a que no podía creer que un personaje tan famoso como él usara ese tipo de aplicaciones, puesto que, además, no tenía ninguna fotografía como jugador de los Eagles.

“Bueno, su perfil en ese momento era algo así como: quiero tener conversaciones profundas, significativas y hablar sobre casarme y tener hijos”, dijo Kylie en una entrevista que tuvo con Spectrum News.

Por fortuna, ella deslizó hacía la derecha y con el tiempo tuvieron su primer date, lamentablemente no fue como se esperaba, pues Jason terminó con unas copas de más.

“Se quedó dormido 45 minutos después de que llegué a la mesa del bar, él estaba demasiado borracho”, mencionó entre bromas la esposa.

Por su parte el jugador le respondió: “No fue una buena primera cita. Me emborraché un poco, pero estaba lo suficientemente sobrio como para saber que eras la mujer más hermosa que había visto en mi vida. Fue amor a primera vista”.

Dos años después contrajeron nupcias. Ahora comparten su hogar con sus tres hijas y constantemente hacen obras de caridad.

