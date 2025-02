Mejores memes del encuentro de Santiago Giménez y Pulisic en Milan

El delantero mexicano, Santiago Giménez llegará al AC Milan, uno de los equipos más históricos e importantes en el futbol mundial. Sin embargo, la atención se dirigió a su encuentro con Christian Pulisic, atacante estadounidense que milita en el cuadro Rossoneri.

AP

Por ello, la afición se tomó el tiempo de hacer memes sobre la situación, ya que la rivalidad entre la Selección Mexicana y la de Estados Unidos se ha hecho todavía más fuerte en los últimos años, en los cuales, futbolísticamente han complicado al Tri.

Pese a ello, algunos seguidores confían en que los únicos problemas que existirán serán para los defensas rivales, pues apuntan a ser una dupla letal en la Serie A, acompañados del portugués, Rafael Leao.

Ahora, Santi Giménez quiere seguir los pasos de Pulisic y unirse a los únicos siete futbolistas de CONCACAF que han ganado una UEFA Champions League. Además de él, que lo hizo con Chelsea, Jovan Kirovski, Keylor Navas, Dwight Yorke, Rafael Márquez, Jonathan Dos Santos y Alphonso Davies son parte de la lista.

AP

A continuación, algunos de los mejores memes hechos por la afición sobre Santiago Giménez y Cristian Pulisic en AC Milan.

— Anto Tesfaye The Weeknd IL GOLDANIGHIANO (@AntoWeekndiano) February 1, 2025

Santiago Giménez & Christian Pulisic team up will hit like this🇲🇽🇺🇸 pic.twitter.com/JPjF3HX1N6

— Jerry🇲🇽🇺🇸 (@concacafjerry) February 1, 2025