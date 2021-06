Memo Ochoa le regaló un Xbox a Luisito Comunica para 'hacer las paces'

Luego de las polémicas declaraciones de Guillermo Ochoa sobre el youtuber Luisito Comunica,este último reveló cómo se disculpó el futbolista con él.

Y es que hace casi un año, el jugador del América arremetió contra Luisito por las constantes comparaciones entre los dos, algo que se volvió viral inmediatamente.

"Ya voy para un año que estoy viviendo acá. Estando fuera todo el mundo me decía 'Luisito Comunica' y yo diciendo '¿y este wey quién es?' Digo, no me chinguen, yo sí le meto al gym, yo sí como bien. Ni el bigotito. Luisito no le echa ni ganas a su pelo”, dijo Ochoa en un streaming.

Sin embargo, ahora el influencer aseguró que el guardameta le mandó un Xbox para disculparse, pues nunca creyó que las cosas se fueran a salir de control.

"No nos conocemos pero siento que el bro se siente un poco mal, al grado de que al otro día me mandó un Xbox. Y muy dispuesto siempre, cuando llegamos a mensajearnos siempre está muy dispuesto, si noto en él que se siente un poco mal de como se mal interpretó el asunto. Pero gran tipo Memo Ochoa", dijo el youtuber en entrevista con Yordi Rosado.

