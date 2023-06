Messi comentó sobre su futuro, su partido más memorable y hasta habló en chino

Lionel Messi generó una auténtica revolución durante su visita a China antes del amistoso de la Selección Argentina. En un programa de televisión chino, Messi conversó sobre diversos temas y hasta habló en chino.

China siempre ha recibido a Messi y a la Selección Argentina de la mejor manera, y el jugador guarda un especial cariño por el país asiático.

"Siempre que venimos a China la gente nos trató muy bien. Estos días que estuvimos acá con la selección, hay gente que está esperando cuando salimos al entrenamiento, en el estadio. Es impresionante como siguen, así que muy agradecido", explicó Messi.

Aunque Messi obtuvo la medalla de oro en 2008 con la Selección en los Juegos Olímpicos de Pekín, había algo que le faltaba y anhelaba profundamente: la Copa del Mundo. Finalmente, en 2022, su sueño se hizo realidad y Argentina se coronó campeona.

"La verdad que fue un momento muy especial haber conseguido los juego olímpicos en ese momento", mencionó Messi sobre el oro.

"La verdad que fue un momento impresionante para nosotros, histórico para la Selección. Ahora estamos disfrutando de lo conseguido pero al mismo tiempo mirando al futuro pensando que dentro de un año tenemos la Copa América y poder llegar al máximo nivel, de conseguirla y esa es la mentalidad de este grupo", dijo La Pulga referente al Mundial.

Durante su participación en el programa de televisión chino, Messi aceptó el desafío de hablar en chino y pronunció la frase "Duan Wu An Kang", que significa "feliz festival del bote del dragón" en español. Esta muestra de respeto y adaptación cultural provocó una respuesta entusiasta y de admiración por parte del público chino, que incluso le regaló un nudo rojo como símbolo de agradecimiento.

Al astro argentino también se le consultó sobre la posibilidad de convertirse en entrenador una vez que se retire. A sus 35 años, ha sido dirigido por varios entrenadores de renombre y reconocidos mundialmente.

"No pensé en ser entrenador, no es mi intención, no creo que lo sea pero pueden pasar muchas cosas. Hoy por hoy, tengo en claro que entrenador no seria pero bueno puede pasar", aseguró.

Finalmente, el programa de televisión también aprovechó la ocasión para saber cuál fue el partido más memorable de su carrera. El futbolista expresó que es difícil elegir solo uno, ya que son varios los encuentros que le han dejado huella.

"Es difícil quedarme con uno solo porque tuve muchos partidos importantes y de gran trascendencia, como finales de Champions o la final del Mundial 2014, la cual no tuvimos suerte de ganarla. Tuve la suerte de durante toda mi carrera jugar muchísimos partidos importantes, ganar muchas cosas. Es difícil decir un partido en concreto porque pase por muchos", sentenció Messi.

